OFFICIEEL: KV Mechelen is goed op dreef en stelt vierde transfer voor

KV Mechelen heeft alweer beet en stelde dinsdag een nieuw gezicht voor. Petter Nosa Dahl komt over van FK Bodø/Glimt.

De transfer hing al enkele dagen in de lucht, maar werd nu dus ook officieel voorgesteld. Petter Nosa Dahl maakt de overstap van FK Bodø/Glimt naar KV Mechelen.

De 20-jarige winger was alleen nog maar actief in zijn thuisland, Noorwegen. In maart 2023 werd hij voor 400.000 euro door FKUM verkocht aan Bodø/Glimt.

Maar bij die ploeg heeft hij uiteindelijk nooit gespeeld. Nosa Dahl werd terug uitgeleend aan FKUM, waar hij goed was voor 13 doelpunten en 11 assists in 67 wedstrijden.

Sportief Directeur Tim Matthys is in de wolken. "Met Petter Nosa halen we een jonge en beloftevolle speler binnen", begint hij bij de clubmedia. "Op zijn jeugdige leeftijd heeft hij toch al aardige statistieken bij elkaar gespeeld op een goed niveau."

"Petter is een aanvallend ingestelde speler met een goede 1 tegen 1 actie en is polyvalent. Petter is klaar voor een stap hogerop in zijn carrière en denkt dat KV Mechelen de ideale club is daarvoor. We kijken ernaar uit hem verder te zien ontwikkelen", besluit Matthys.