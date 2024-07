Thomas Meunier doet zijn kant van het verhaal na transfersoap en is zeer scherp: "Totaal ongepast"

Thomas Meunier heeft onlangs de overstap gemaakt van Trabzonspor naar LOSC. De voorzitter van Trabzonspor was niet te spreken over de manier waarop de ex-Rode Duivel zijn club verliet.

Meunier kon door een clausule in zijn contract vertrekken naar een andere club. Maar hij moest Trabzonspor dan wel inlichten. Volgens voorzitter Ertuğrul Doğan liet hij pas vijf minuten voor die clausule afliep weten dat hij zou vertrekken.

Thomas Meunier wil nu ook zijn kant van het verhaal doen en is messcherp voor de voorzitter. "Nadat ik door meer dan één persoon aan de schandpaal ben genageld, is het tijd om de onwaarheden recht te zetten", begint hij op zijn X-account.

"Ik heb de overeenkomst met Trabzonspor 100% nageleefd. Er was een optie waardoor ik de verbintenis eenzijdig en zonder kosten op kon zeggen tegen 15 juli 2024, maar alleen als het naar een niet-Turkse club was. Ik was transfervrij in Trabzon aangekomen en daarom spraken we ook af dat een transfervrij vertrek mogelijk was na het EK. Zo kreeg ook Trabzonspor de tijd om zonder problemen een vervanger voor mij te vinden."

"Ik was goed op weg om nog een seizoen in Turkije te spelen toen de Franse club Lille en ik op 15 juli rond 18.00 uur contact maakten. Om 21.30 uur landde ik van mijn vakantie in Griekenland en stuurde ik snel het document waarmee ik mijn vrijwaringsclausule kon activeren naar Trabzonspor", gaat Meunier verder.

"Lille nam op hetzelfde moment contact op met Trabzonspor. Trabzonspor bevestigde dat ze het verzoek hadden ontvangen. Mijn clausule werd dus gerespecteerd, zowel wat betreft timing als aanpak. ALLES IS CORRECT EN RESPECTVOL GEDAAN", benadrukt hij stevig.

"Het persbericht van de vertegenwoordigers van de Turkse club is totaal ongepast, mijn naam en mijn reputatie worden zonder goede reden besmeurd."

"1. Ik heb niemand gecontacteerd vijf minuten voor het einde van de clausule.

2. Deze clausule maakte deel uit van de contractuele overeenkomst die we tekenden toen ik in Trabzon aankwam en gaat op geen enkele manier over mij vrij te krijgen om "familiale redenen".

3. Er werd geen financiële compensatie voorzien."

"Tot slot neem ik nota van de ongepaste en beledigende opmerkingen die in de pers zijn verschenen en behoud ik mij het recht voor juridische stappen te ondernemen tegen de leugenaars die er geen probleem mee hebben in de pers te tieren en hun bitterheid met leugens te delen. Moge God hen vergeven."

Toch wil hij zijn bericht op een goede manier afsluiten. "Om met een positieve noot te eindigen, Trabzonspor gaf me een unieke kans om weer op de been te komen en gedurende 5 maanden heb ik alles gegeven voor de club, met succes. Ik heb altijd respect gehad voor de club en iedereen die ik daar heb ontmoet. Ik zie deze transfer naar Lille als een enorme beloning voor mijn werk en het vertrouwen dat Trabzonspor in mij heeft gesteld. Ik zal Trabzon en alle mensen die ik daar heb ontmoet altijd respecteren, zonder twijfel."