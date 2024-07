Zulte Waregem-speler komt al meteen met waarschuwing voor andere CPL-clubs

Zulte Waregem kon afgelopen seizoen niet promoveren naar 1A. De club bereidt zich nu rustig voor op het nieuwe seizoen in de Challenger Pro League.

Zulte Waregem wou afgelopen seizoen enorm graag promoveren naar de Jupiler Pro League, maar kon het niet waarmaken. De club eindigde vijfde in het klassement.

Dit jaar zal Zulte Waregem gewoon opnieuw voor de promotie proberen te vechten. Verdediger Lukas Willen kwam al met een waarschuwing voor de andere club in 1B.

"We willen meteen de toon zetten en laten voelen dat het niet zo makkelijk is om punten te halen bij ons", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

"Toch willen we ons dit jaar niet zo sterk uitspreken als vorig seizoen. Anderzijds is het logisch dat een club als Zulte Waregem gezond ambitieus is en dat betekent ook dat we onze fans iets willen teruggeven. Zij blijven ons steeds trouw en hun steun helpt ons enorm."

Met Sven Vandenbroeck als hoofdcoach begint de club aan haar seizoen. "Natuurlijk moet je ook bij hem telkens weer op niveau presteren en het is zeker ook een echte winnaar. Dat kunnen we zeker wel gebruiken, iemand die ons vooruit weet te stuwen. Op die manier moeten we toch in staat zijn om ook vaker een goede reeks neer te zetten, want dat was vorig jaar ook wel een pijnpunt."