🎥 Thomas Meunier kiest voor opmerkelijk liedje tijdens zijn ontgroening bij LOSC

Thomas Meunier is geland in Rijsel, dicht bij de grens, voor een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. Ondanks zijn ervaring ontsnapte hij niet aan de gebruikelijke ontgroening.

Thomas Meunier houdt van zijn land en het vertegenwoordigen van de nationale ploeg (nu al 66 keer) is altijd een trots voor hem geweest. Voor zijn ontgroening bij LOSC aarzelde de Rode Duivel dan ook niet bij het kiezen van het liedje dat hij ging zingen.

Meunier zong... de Brabançonne, het Belgische nationale volkslied. In het gezelschap was onder andere Samuel Umtiti, de enige doelpuntenmaker in de halve finale tegen België in 2018.

🇧🇪 🎶 Thomas Meunier a chanté la Brabançonne, devant notamment un certain Samuel Umtiti, pour son bizutage au LOSC. 🇫🇷



(Snapchat : remycabella10) pic.twitter.com/AMpXKi5egI — Diables Rouges Actu 🇧🇪 (@DiablesActu) July 23, 2024

Iets serieuzer, dinsdagavond publiceerde Thomas Meunier ook een tekst waarin hij de puntjes op de i zette in het dossier rond zijn vertrek bij Trabzonspor. De Turkse supporters, en de pers, beschuldigden de Belgische verdediger ervan zijn vertrek slechts enkele minuten voor de deadline van zijn clausule aan te kondigen.

De beschuldigingen werden krachtig ontkend door de Rode Duivel. Hij had het uitgebreid over zijn overstap van Trabzonspor naar LOSC en was scherp voor de Turkse voorzitter.