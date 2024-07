🎥 Eerste voetbalmatch op Olympische Spelen eindigt in totale chaos... en met VAR in hoofdrol

Marokko kwam op slag van rust op assist van El Khannouss op voorsprong. Vanop de stip, vlak na de pauze, wist Marokko de score te verdubbelen.

Argentinië scoorde de aansluitingstreffer en ging in de 16 minuten extra tijd alsnog op zoek naar de gelijkmaker. Die kwam er ook in minuut 106, maar toen werd het absolute chaos na de 2-2.

Meegereisde fans van Marokko konden niet leven met de gelijkmaker en bestormden het veld. Er werden bommetjes gegooid naar de spelers van Argentinië.

De wedstrijd werd gestaakt en niet afgefloten. Opvallend was dat de scheidsrechter na de onderbreking een VAR-check liet uitvoeren.

Het tweede doelpunt van Argentinië werd afgekeurd voor buitenspel. In een leeg stadion werd nog 3 minuten verder gespeeld, maar Marokko won met 2-1.

Er komen 15(!) minuten blessuretijd bij en dat is voor Argentinië net genoeg om nog een gelijkmaker te maken. Wat een slotfase!

Il y avait bien hors-jeu sur le but de l'Argentine ! Les joueurs vont faire leur retour à l'échauffement pour jouer 3 minutes.

Wat een bizar begin van dit voetbaltoernooi op de Olympische Spelen! De late goal van Argentinië is alsnog afgekeurd en de wedstrijd is uiteindelijk uitgespeeld in een leeg stadion...



πŸ“Ί Stream Paris 2024 op HBO Max pic.twitter.com/LBybuzDhJZ