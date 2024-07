Anthony Moris maakt zich nog geen zorgen na gelijkspel tegen promovendus Dender en vertelt waarom Union het zo lastig had

Union Saint-Gilloise kon niet het verschil te maken tegen Dender (0-0). Anthony Moris ziet nog geen reden tot paniek.

De doelman van Union werd niet vaak onder druk gezet, maar moest vaststellen dat zijn team nog steeds op zoek is naar zijn vorm.

"Het was een lastige wedstrijd, we wisten dat we tegen een team speelden dat nog steeds een beetje in de euforie van de promotie zat, dit zijn altijd lastige wedstrijden", zei hij.

De Luxemburgse keeper wil niet alarmerend klinken: "We hebben ons best gedaan, intensiteit getoond en kansen gecreëerd, ook al hadden we wat nauwkeuriger kunnen zijn met de bal. Maar dit is niets dramatisch."

Union nog steeds in voorbereidingsmodus

"Het feit dat ik weinig werk had? Dat betekent dat het team goed heeft verdedigd. We wisten dat we de bal zouden hebben en dat we blootgesteld zouden worden aan tegenstoten, maar de verdediging heeft dat heel goed beheerd. Verdedigend kunnen we tevreden zijn, aanvallend ontbrak het een beetje aan precisie in de laatste 30 meter", vervolgde hij.

"De intensiteit was er, het is eerder de technische kwaliteit van de spelers die naar voren moet komen in dit soort wedstrijden, dat is een aandachtspunt voor de komende weken", besluit de doelman.