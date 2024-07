De verrassing van Thorsten Fink meteen in basiselftal: "Kwaliteit die ik niet wil verliezen"

Thorsten Fink moet aardig schuiven op het middenveld van KRC Genk. Hij heeft er dit seizoen evenwel een flinke joker bij.

Door de uiteenlopende situaties van Galarza, Hrososvsky, Heynen en El Khannouss moet Thorsten Fink stevig schuiven op zijn middenveld.

Al heeft de Duitser met Ibrahima Bangoura, die hij de verrassing van de voorbereiding noemt, een ongelofelijke joker gevonden.

De middenvelder is een beest en gaat heel vaak de duels aan. Met alle gevolgen van dien. Vorig jaar pakte hij 13 gele kaarten bij Jong Genk en ook dit seizoen was het in de voorbereiding al prijs tegen Feyenoord en Lille.

“Dat is een werkpunt, ik heb er al een gesprek met de trainer over gehad. Het heeft te maken met mijn agressieve speelstijl, ik wil elk duel winnen. Dat is een kwaliteit die ik niet wil verliezen”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

“Maar op sommige momenten moet ik wel slimmer worden. Dat heet ervaring, zeker? Ik ben ervan overtuigd dat ik op dat vlak stappen zal zetten, eens ik meer matchen op de teller heb.”

Onder Fink lijkt zijn basisplaats een zekerheid op dit moment. “Ik ben blij dat het zo goed gaat, maar ik wil niet te fel van stapel lopen. Ik probeer elke speelkans te grijpen, we zien wel hoeveel matchen het worden.”

Afgelopen weekend scoorde Bangoura ook tegen Lille. “Een fantastisch moment, met mijn familie in de tribune. Ik wist dat ik de bal zou terugkrijgen van Kos (Karetsas, red.) . We voelen mekaar blindelings aan, hadden al een goeie klik bij Jong Genk.”