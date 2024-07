Nicky Hayen doet boekje open over zijn job bij Club: "Zo problemen vermijden"

Volg Club Brugge nu via WhatsApp!

Nicky Hayen is ook dit seizoen de trainer van Club Brugge. De druk op de schouders van de coach is bijzonder groot.

Nicky Hayen draait als trainer mee in de structuur die Club Brugge opgezet heeft. Dat was hetgeen met zijn voorganger Ronny Deila niet meer lukte.

Het contact met het clubbestuur is belangrijk en dat heeft Nicky Hayen heel goed begrepen. “Ja, ik deel heel veel informatie met de mensen boven mij”, vertelt de trainer aan de Krant van West-Vlaanderen.

“Opdat ze de aanpak en de opdrachten van de spelers voldoende zouden kennen om een wedstrijd juist te beoordelen. En ik vraag ook hun input na de wedstrijden. Met zo’n open communicatie kan je makkelijker problemen vermijden.”

De lat moet wel omhoog, al ziet Hayen vooral hoe het fout kan lopen. “Deze spelers zijn in principe zo goed dat hun goeie vorm als normaal wordt beschouwd, waardoor er risico is op nonchalance. Ik wil hen prikkelen naar een nog hoger niveau.”

Peoplemanagement maakt voor 80 procent deel uit van het werk. “Voor mij is peoplemanagement in de eerste plaats: mensen vertrouwen geven. Hen zuurstof geven. Niet veroordelen op fouten, die maken we allemaal.”