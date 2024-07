📷 'Toptransfer: Standard heeft akkoord over flankaanvaller die ook bij Club Brugge in beeld was'

Standard heeft een deel gesloten voor Viktor Dukanovic. De Montenegrijn was ook in beeld bij Club Brugge.

Niet Club Brugge, maar wel Standard haalt Viktor Dukanovic binnen. De Montenegrijn, die nog tot eind december 2027 onder contract ligt bij Hammarby IF, wordt volgens transferjournalist Sacha Tavolieri door de Rouches gehuurd.

De speler heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van 7 miljoen euro. Hij wordt gehuurd, met een aankooptoptie. De transfer zou begin volgende week afgerond worden.

Dukanovic wordt maandag in Luik verwacht om zijn medische en fysieke keuring te ondergaan. Daarna wordt zijn contract ondertekend.

Het grote voordeel voor Standard is dat Dukanovic topfit zal arriveren. In Zweden is de competitie immers al volopg bezig. Dit seizoen was hij goed voor 2 goals en 1 assist in 12 matchen.

Vorig jaar scoorde hij 11 keer in 25 wedstrijden. De flankaanvaller is een meer dan welgekomen versterking voor trainer Ivan Leko.