Trossard haast onzichtbaar tijdens het EK met de Duivels, maar doet nu weer van zich spreken in kraker van een affiche

Leandro Trossard was één van de teleurstellingen bij de Duivels op het EK. Hij was vrij onzichtbaar, terwijl hij in de Premier League vaak het mooie weer maakt.

Om de één of andere reden komt zijn potentieel er bij de Rode Duivels niet helemaal uit. In Engeland voelt hij zich wel helemaal in zijn sas en kan hij wel topprestaties leveren. Dat deed hij eerst al bij Brighton en later ook bij Arsenal. Trossard lijkt alvast van plan om daar gewoon mee verder te gaan en het EK achter zich te laten.

In de voorbereiding speelde zijn ploeg alvast een kraker van een affiche: het gaf op zijn USA Tour Manchester United partij in Los Angeles. Dan kunnen er al eens bekende gezichten opduiken: onder andere Justin Bieber zat in de tribunes. Trossard focuste op zijn spel en kon op het veld zeker en vast zijn steentje bijdragen.

Trossard aan basis van gelijkmaker

Hojlund bracht ManU vroeg op voorsprong, maar de reactie van The Gunners liet slechts een kwartiertje op zich wachten. United stelde zich laag op, vastberaden om geen ruimte weg te geven. Er stond dus een hoop volk voor de neus van Trossard, maar die vond toch het gaatje om via een knap doorsteekpassje Nwaneri te bereiken.

Trossard ➡️ Nwaneri ➡️ Jesus



Playing football The Arsenal way to get us back level 🤩



Die zwierde de bal snel voor doel en daar kon Jesus binnentikken. In de slotfase kon Martinelli Arsenal zelfs de overwinning bezorgden: het werd 2-1. Trossard speelde iets meer dan een uur. Hij kan alvast tevreden terugblikken, want het was echt wel knap gedaan van hem om op de korte ruimte de oplossing te vinden bij de 1-1.

Uitkijken naar beste Trossard bij Duivels

Als hij de lijn kan doortrekken, is hij mogelijk weer vertrokken voor een sterk seizoen bij Arsenal. Hopelijk krijgen we dan ook bij de Rode Duivels eens de beste Trossard te zien.