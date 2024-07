KAA Gent ziet sterkhouder vertrekken naar Qatar, maar ... opvolger maakt indruk zonder aanpassingsperiode

KAA Gent pakte op bezoek bij KV Kortrijk zijn eerste punten van het seizoen. Dat moest het doen zonder de geschorste Max Dean, maar ook zonder Julien De Sart. Die zat op een vliegtuig richting Qatar. Zijn 'opvolger' doet het ondertussen wel al prima.

Julien De Sart wou koste wat kost vertrekken bij KAA Gent. De Buffalo's wilden hem echter niet zomaar laten gaan en dus moesten er natuurlijk eerst onderhandelingen volgen tussen Gent en de Qatarese ploeg Al Rayyan

De Sart heeft uiteindelijk zijn zin gekregen en trok dit weekend richting Qatar. En dus kreeg Mathias Delorge na een invalbeurt tegen Vikingur in de Conference League meteen een eerste keer een basisplaats bij de Buffalo's.

"Hij maakte zijn eerste keer 90 minuten. En dat vier dagen nadat hij hier is aangekomen, met nog maar een paar groepstrainingen", aldus Wouter Vrancken na het duel op bezoek bij KV Kortrijk over de nieuwbakken aanwinst.

"Delorge heeft laten zien welke kwaliteiten hij heeft. Iedereen moet elkaar nog een beetje leren kennen, er zal overal en bij verschillende ploegen nog veel veranderen de komende maand. We bouwen rustig verder en zoeken nog wat de connectie."

En Delorge zelf dan? Tegen Vikingur mocht hij invallen: "Donderdag werd mij gezegd om gewoon te genieten en mijn kwaliteiten te laten zien. Elke bal die ik vroeg, kreeg ik ook", aldus de middenvelder bij zijn debuut.

Zondag was er al meteen een eerste basisplaats: “Het gaat heel snel. Maar ik bekijk dat positief: ik ben naar hier gekomen om te spelen en op dit moment loopt alles heel vlot", beseft de jonge speler die vorige week overkwam van STVV.

"Nu is het even genieten en op naar donderdag. Het gaat een mooie ervaring zijn waar ik geweldig naar uitkijk", heeft hij ook al zin in een eerste buitenlandse trip. Dat is er eentje naar de Faroër, daarna volgt Zweden of Noorwegen.