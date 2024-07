Speler op het vliegtuig: sterkhouder KAA Gent ontbreekt in Kortrijk

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KAA Gent gaat op bezoek bij KV Kortrijk op zoek naar zijn eerste punten van het seizoen. Dat moet het doen zonder de geschorste Max Dean, maar ook zonder Julien De Sart. Die gaat dan toch vertrekken bij De Buffalo's.

Julien De Sart wou koste wat kost vertrekken bij KAA Gent. De Buffalo's wilden hem echter niet zomaar laten gaan en dus moesten er natuurlijk eerst onderhandelingen volgen tussen Gent en de Qatarese ploeg Al Rayyan

De Sart heeft uiteindelijk zijn zin gekregen en trekt richting Qatar. Donderdag was de speler nog van de partij op de club en scoorde hij zelfs in de voorronde van de Conference League tegen Vikingur. Het wordt uiteindelijk zijn afscheidsgoal.

Meteen afscheid genomen

Tijdens en na de wedstrijd tegen Vikingur was al duidelijk dat hij zijn afscheidswedstrijd bezig was, al hoopte coach Wouter Vrancken hem zeker nog te kunnen gaan gebruiken in de wedstrijd tegen Kortrijk. Dat gaf hij na die match ook aan.

Het is echter niet zover gekomen. Meer zelfs: ondertussen zou de middenvelder al onderweg zijn naar Qatar, waar hij zijn medische testen eerstdaags zal moeten gaan afleggen alvorens een contract te gaan tekenen.

Een persoonlijk akkoord met de Qatarezen had de middenvelder eerder al gesloten. Tegen Kortrijk speelt nieuwkomer Mathias Delorge meteen in de basis voor de Buffalo's. Maar De Sart? Die gaan ze zeker missen.