Cercle Brugge wapent zich voor "Do or die-wedstrijd" tegen Schotten na pijnlijke nederlaag tegen Westerlo

Cercle Brugge kijkt donderdag het Schotse Kilmarnock in de ogen voor een plaatsje in de derde kwalificatieronde van de Europa League. Een "Do or die-wedstrijd" volgens Cercle-speler Hannes Van der Bruggen.

Een ideale generale repetitie had Cercle Brugge echter niet. Op de openingsspeeldag ging de vereniging met 3-0 onderuit in en tegen Westerlo. "Frustrerend", reageerde speler Francis Abu achteraf. "Maar ik voel dat we gemotiveerd zijn om de rug te rechten komende donderdag. Voor de eerste keer dit seizoen voor de eigen fans, we willen ons tonen", reageerde hij gemotiveerd.

Geloof in de ploeg

Ook trainer Miron Muslic was overtuigd dat zijn ploeg er terug zal staan ondanks de stevige nederlaag. Zo herinnerde hij zich nog dat Cercle Brugge vorig seizoen met 4-2 verloor van Westerlo. "Toen stonden we na een halfuur al 4-0 achter. Maar wat ik vooral nog weet, is dat we enkele dagen later tegen STVV opnieuw beter waren (4-1 winst). Ik weet tot wat deze groep in staat is dus ik maak me geen zorgen nu. Donderdag hebben we de kans om het ware gelaat van Cercle te laten zien", was Muslic vastberaden op de persconferentie na het verlies tegen Westerlo.

Trip naar Scandinavië

Het Europees avontuur van Cercle zit er ongeacht het resultaat van donderdag nog niet op. Als Kilmarnock te sterk blijkt voor Cercle, is er nog het opvangnet van de Conference League. Daarin zullen ze het opnemen tegen het Noorse Tromso of het Finse KuPS.

Het liefst van al zouden ze Kilmarnock natuurlijk wel uitschakelen. Dan zit er ook een trip naar Scandinavië aan te komen. Ze moeten namelijk tegen de winnaar van Molde (Noorwegen) - Silkeborg (Denemarken). Molde won de heenwedstrijd met 3-1.

34 minuten

Om te winnen van Kilmarnock denkt Hannes Van der Bruggen dat Cercle Brugge vooral rekening zal moeten houden met veel lange ballen. "Heb je de wedstrijd in Schotland gezien?", vroeg hij aan de aanwezige journalisten. "Enorm veel lange ballen. De bal was amper 34 minuten in het spel, echt ongelooflijk. Het zal een do or die-wedstrijd worden", wist hij te vertellen.