'KRC Genk heeft beslissing genomen over transfer van Mike Penders naar Chelsea'

Mike Penders staat zeer dicht bij een transfer naar Chelsea. KRC Genk zou een mondeling akkoord hebben met de Londense club.

KRC Genk heeft zijn beslissing genomen. Volgens Het Belang van Limburg is er een mondeling akkoord met Chelsea over de transfer van Mike Penders.

Hij zou voor minstens 20 miljoen euro naar de Londense club verhuizen. De jonge doelman wordt dan meteen ook nog een jaar uitgeleend aan de Limburgers.

Chelsea is er wel bijzonder snel bij, aangezien Penders afgelopen weekend voor het eerst tussen de palen stond bij de A-ploeg. Afgelopen seizoen was hij wel al kapitein bij Jong Genk in de Challenger Pro League.

Volgens de krant draait het nu dus vooral nog om papierwerk. Er moet nog heel wat in orde worden gebracht, voor de transfer officieel kan worden aangekondigd.

Penders vierde woensdag zijn 19e verjaardag. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt nog op 1 miljoen euro geschat. Zo komt er alweer een Genk-speler bij Chelsea terecht.