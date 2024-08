'Terugkeer naar België? AC Milan haalt transferwaarde van Divock Origi helemaal naar beneden'

AC Milan rekent niet meer op Divock Origi. Onze landgenoot zit meer dan ooit op een zijspoor bij zijn club.

Begin juli al was duidelijk dat er voor Divock Origi geen plaats meer is in Milaan. AC Milan stelde hem zelfs voor in de B-kern aan te sluiten, maar dat zag hij zelf niet zitten.

Volgens Het Nieuwsblad traint Origi volledig individueel en is de band met de club volledig weg. Hij hoeft zich zelfs niet aan te melden bij de club.

AC Milan vertoeft momenteel in de Verenigde Staten op zomerkamp. Origi ligt bij de Italianen nog onder contract tot juni 2026, maar moet vertrekken. Liefst van al via een definitieve transfer.

Zijn marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt op dit moment 5 miljoen euro, maar het ziet er naar uit dat AC Milan zelfs met minder vrede zal nemen.

Hoog loon

De enige club die zich al meldde bij de entourage van onze landgenoot is Trabzonspor. De Turkse club blijft geïnteresseerd, maar het water is voorlopig bijzonder diep.

De deur van Origi en zijn zaakwaarnemers staat wagenwijd open. Een deal uit Qatar en de MLS zal hoe dan ook overwogen worden. Ook een ontbinding van zijn contract behoort nog tot de mogelijkheden.

Een transfer naar België lijkt echter nog niet voor meteen. Daarvoor is het loon dat Origi krijgt nog veel te hoog op dit moment.