Louis van Gaal praat wel heel erg open na prostaatkanker: "De liefde bedrijven lukt niet meer"

Ondertussen staan er 72 jaren op de teller van Louis van Gaal. Hij lijkt weer klaar voor een nieuwe job als trainer.

Louis van Gaal kreeg eind 2020 de diagnose van prostaatkanker, maar ondertussen gaat het goed met hem, zo vertelt hij in Humberto à Paris op RTL. Momenteel is Van Gaal aan de slag als adviseur bij Ajax, maar het kriebelt toch om weer als trainer aan de slag te gaan, zo liet hij duidelijk blijken.

“Niet meer als clubcoach. Ik werd onlangs gevraagd door Bayern München om terug te keren, voor Kompany nog inderdaad. Ik was er wel door verrast”, klinkt het.

Een job als bondscoach ziet hij helemaal zitten. “Engeland of Duitsland? Daar kiezen ze niet zo vaak voor een buitenlandse trainer. Daar geloof ik niet zo in. Maar het kan wel. België zou ook kunnen, ja. Mochten ze komen aankloppen, is dat zeker het overwegen waard.”

Van Gaal praatte vooral honderduit over zijn ziekte. “Ik kan weer plassen, maar de liefde bedrijven lukt niet meer. Waarom ik hier zo open over praat? Om de mensen die er ook aan lijden een beetje te steunen, dat ze verder kunnen. Dat het ook mensen als mij kan treffen, dat is eigenlijk de reden.”

Van Gaal houdt er de moed in. “Nou ja, aan prostaatkanker ga je niet zo snel dood. Er zijn natuurlijk wel mensen die er aan sterven, maar de meeste mensen gaan dood aan een andere ziekte. Ik ben niet echt bang geweest, maar ik heb wel mijn leven niet zo plezierig meer gevonden. Maar ik ben een optimist.”