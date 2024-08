Alexis Saelemaekers moet als pasmunt dienen voor grote ruildeal

AC Milan zou graag Tammy Abraham van AS Roma willen binnenhalen. De Milanezen zouden graag een ruildeal op gang willen zetten. Zo zouden de Romeinen Noah Okafor en Rode Duivel Alexis Saelemaekers als pasmunt willen gebruiken.

Saelemaekers is een veelzijdige speler die zowel aanvallend als verdedigend op de flank kan opereren. Ook de nummer 10-positie is geen probleem voor de Rode Duivel.

Onze landgenoot doet voorlopig mee met de voorbereiding bij Milan. Een goede uitleenbeurt aan Bologna vorig jaar verhoogt immers ook de kans als basisspeler bij de Milanese club. In het seizoen 2021-2022 won hij daar tevens de Scudetto.

In totaal heeft Saelemaekers zo’n 140 wedstrijden voor Milan gespeeld, waarin hij tien keer scoorde. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn transferwaarde 12 miljoen euro.

📰| 🇮🇹🐺 Alexis Saelemaekers and Noah Okafor are being considered in a swap deal by Milan for a swap deal for Tammy Abraham from #ASRoma.



(@CorSport) pic.twitter.com/4NFEpyYfYj