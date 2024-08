Eindelijk eens een seizoen zonder blessures voor Belgisch toptalent? "Eerste keer in jaren dat hij pijnvrij traint"

Het verhaal van Zinho Vanheusden tot nu toe is er eentje met veel pijnlijke wendingen. Sinds zijn 16de werd hij beschouwd als één van de grootste verdedigende talenten, maar tig aantal blessures remden hem af. Dit seizoen probeert hij bij KV Mechelen de twijfels weg te spelen.

Besnik Hasi moet hem wel intomen. Daarom hield hij hem op de eerste twee speeldagen aan de kant. “Zinho zit in de selectie,” bevestigde Hasi bij Het Nieuwsblad, “Sterker nog: hij wordt in de basis verwacht."

Uitgerekend tegen Standard, die hem seizoenen lang leenden van Inter. Ook KVM kon tot een akkoord komen met de Italiaanse topclub. “Zinho kon vorige week al minuten maken, maar we mogen zijn verleden niet uit het oog verliezen,” aldus Hasi. “Ik volg daarin mijn medische staf. We willen Zinho niet voor langere tijd verliezen.”

Alles verloopt momenteel dus perfect. “Zinho kan hier zijn moedertaal spreken, wat zijn integratie vergemakkelijkt. Maar belangrijker: hij heeft de voorbije twee weken alle trainingen met de groep afgewerkt."

"Ook voordien, bij Inter, was hij al herbegonnen. Hij doet ook extra oefeningen voor zijn rug. Als ik hem mag geloven, is het de eerste keer in jaren dat hij pijnvrij traint. Hij is hongerig om te spelen.”

Vanheusden wil tonen dat hij nog steeds die kwaliteiten heeft waarvoor hij altijd geroemd werd. “Hij is erop gebrand er het beste van te maken,” weet Hasi. “Zinho is in een goede verstandhouding vertrokken bij Standard en blijft geliefd op Sclessin. We gaan er niet in een vijandige sfeer terechtkomen, zoals ik destijds als Anderlecht-coach met Steven Defour heb meegemaakt. Die overstap lag iets gevoeliger.”