Exit Kevin De Bruyne bij Rode Duivels na fluitconcert op EK? Franky Van Der Elst maakt de rekening op

Kevin De Bruyne blijft bij Manchester City voetballen. Dat betekent normaal ook goed nieuws voor de Rode Duivels.

Franky Van Der Elst is blij dat Kevin De Bruyne niet in Saoedi-Arabië gaat voetballen. “Voor een De Bruyne zet je je televisie nog eens op, maar niet als hij ginder zou spelen”, vertelt Van Der Elst aan Het Nieuwsblad.

De analist is dan ook overtuigd dat De Bruyne in september weer van de partij is bij de Rode Duivels om te spelen in de Nations League. Israël en Frankrijk zijn dan de eerste tegenstanders.

Fluitconcert op EK

“Uiteráárd verwacht ik hem daar. Pas op, dat fluitconcert op het EK, waar hij het initiatief nam om naar binnen te gaan: je moet dat niet onderschatten. Als je al wat ouder bent, kan dat zomaar de druppel zijn, dat je denkt: als het hier zó zit …”

Van Der Elst vindt dat een menselijke reactie van KDB, iets waar ook Vertonghen het bijzonder moeilijk mee had op het moment zelf. “De Bruyne heeft toch niet aangegeven dat hij niet meer beschikbaar is, dus ik ga ervan uit dat hij gewoon doorgaat, en maar goed ook.”

“Hij is nog altijd onmisbaar voor de Rode Duivels”, gaat Van Der Elst verder. Nog één keer alles geven op een WK is dus wellicht de bedoeling. “Hij gaat niet zomaar meegaan om te kunnen zeggen dat het zijn vierde WK is”, besluit Van Der Elst.