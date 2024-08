'Tottenham haalt Engelse goaltjesdief en verbreekt meteen clubrecord'

Volgens Sky Sports betaalt Tottenham zo’n 75 miljoen euro voor de Engelse international. De club uit Londen betaalde nooit zo veel voor een speler. Het vorige record stond op naam van Tanguy Ndombélé die voor 62 miljoen euro overkwam van het Franse Lyon.

Het is een enorm bedrag voor zowel Bournemouth als Tottenham. Volgens Transfermarkt bedraagt de waarde van Solanke momenteel 40 miljoen euro.

De 26-jarige aanvaller speelde de afgelopen vijf jaar voor Bournemouth, waar hij 77 Premier League-doelpunten scoorde in 216 wedstrijden.

Solanke doorliep de jeugd van Chelsea en Liverpool. Even werd hij ook uitgeleend aan het Nederlandse Vitesse. Daar scoorde hij 7 doelpunten in de Eredivisie.

Vanavond speelt Tottenham nog een oefenwedstrijd tegen het Bayern München van Vincent Kompany. Volgend weekend start de Premier League. De Spurs gaan dan maandag op bezoek bij Leicester.

