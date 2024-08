Burnley zit met 'Belgisch kerkhof' na het vertrek van Vincent Kompany

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Vincent Kompany tekende een contractverlenging bij Burnley, maar koos daarna toch voor een vertrek naar Bayern München. Een kans die hij niet kon laten schieten.

Ondertussen blijft er wel een ‘Belgisch kerkhof’ achter bij Burnley, met mannen als Ameen Al-Dakhil, Mike Trésor, Hannes Delcroix, Manuel Benson et Anass Zaroury.

Enkel die laatste lijkt voorlopig goed te passen in de plannen van de nieuwe trainer Scott Parker, in het verleden nog enkele maanden aan de slag bij Club Brugge. Na zijn uitleenbeurt aan Hull in het tweede deel van het voorbije seizoen lijkt hij helemaal zijn kans te krijgen bij de Clarets.

Ameen Al-Dakhil komt uit een heel moeilijk seizoen. Blessures hielden hem lange tijd aan de kant. Hij zou eind deze maand weer beschikbaar moeten zijn, maar welke plek Parker voor hem heeft is moeilijk in te schatten.

Ook Hannes Delcroix zal moeten doorbijten. Een vertrek lijkt zo goed als uitgesloten, waardoor het aan hem is zich te laten zien in de voorbode van de Premier League.

Mike Trésor speelde in 2024 amper 43 minuten voor Burnley. De ex-Genkie zou met blessures te kampen hebben, maar toch wordt er duchtig gesproken over een mogelijke uitleenbeurt richting Frankrijk of Nederland.

Manuel Benson tot slot heeft ook weinig uitzicht op speelkansen, waardoor ook voor hem een uitleenbeurt de enige optie lijkt. Leeds United zou zich alvast gemeld hebben om hem deze zomer nog binnen te halen.