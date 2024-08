Johan Bakayoko stelt zijn eisen voor ploegen die hem willen binnenhalen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Johan Bakayoko speelt nog altijd voor PSV Eindhoven. Het is voor onze landgenoot duidelijk de bedoeling om niet zomaar te vertrekken.

Vorige zomer was er al de nodige interesse voor Johan Bakayoko en ook deze transferperiode is dat niet anders. Met twaalf doelpunten en negen assists heeft hij een sterk seizoen achter de rug.

Ook het EK was persoonlijk goed voor de Rode Duivel, waardoor hij droomt van een mooie transfer. Want Bakayoko wil niet zomaar de deur achter zich dichttrekken bij zijn Nederlandse werkgever.

In een interview met ESPN zegt hij dat hij alle geruchten wat over zich heen laat komen. “Ik ben er heel rustig onder. Er wordt heel veel over mij gesproken, dus ik ben het wel gewend”, klinkt het.

“Door mij wordt met niemand gesproken, om eerlijk te zijn. Ik laat het gewoon gebeuren. Als er iets is, zal ik het zelf communiceren. Maar dat is niet het geval.”

Onze landgenoot stelt duidelijk zijn eisen voor ploegen die hem willen binnenhalen. “Ik zal het heel kort samenvatten: kampioen kunnen worden, Champions League spelen en mezelf in een ploeg spelen.”

Hij is dan ook duidelijk over de poging van Brentford vorige zomer om hem binnen te halen. “Daar doe ik het niet voor”, besluit de Rode Duivel.