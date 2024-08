Manchester United wil uithalen en shoppen bij het Bayern München van Vincent Kompany

Manchester United eindigde vorig seizoen pas achtste in de Premier League. Toch was hun seizoen geen complete teleurstelling. United won de FA Cup nadat ze stadsrivaal City versloegen in de finale.

Om volgend seizoen beter te doen in de competitie zijn ze in Manchester opzoek naar versterking. Eerder kon Manchester United-coach Erik Ten Hag Joshua Zirkzee al overtuigen om naar Manchester te verhuizen.

Daar stop het niet voor "The Red Devils", Ten Hag heeft enkele spelers van Bayern München op het oog. De Nederlander wil Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui naar Old Trafford halen.

Volgens Fabrizio Romano zal Mancheter United zo'n 50 miljoen betalen voor de Ligt. Mazraoui van 20 miljoen. De deal is zo goed als rond en wordt hoogstwaarschijnlijk maandag volledig afgerond.

Vincent Kompany verliest zo twee verdedigers bij Bayern München. Kompany heeft achterin nog genoeg opties maar zal waarschijnlijk wel uitkijken naar versterking achterin.

🚨🔴 Manchester United are planning for Matthijs de Ligt and Noussair Mazraoui day on Monday!



Bayern have already approved €45m plus €5m fee for de Ligt, €15m plus €5m for Mazraoui.



Five year deals plus option for both players.



Medical tests booked, formal steps to follow. pic.twitter.com/mR0Xdi0V4B