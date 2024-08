Riemer deze keer wel kritisch voor zijn spelers, maar ziet ook excuses: "Hij is er niet om de generaal te zijn"

Brian Riemer heeft met Anderlecht eens een referentiematch nodig. Niet enkel voor de ploeg, maar ook voor zichzelf. Weeral weerklonken er (bescheiden) fluitjes in het Lotto Park omdat het voetbal nog niet geapprecieerd wordt.

Riemer ging na de match wel een rondje in het stadion maken om alle fans te bedanken. "De sfeer zat goed vandaag. Het is goed om de fans achter ons te hebben na die eerste match zonder fans. Maar we zitten nog altijd in een fase waarin we aan het bouwen zijn en we hebben alle steun nodig", aldus Riemer.

De Deen hoopt tijd te krijgen tot Jesper Fredberg klaar is met zijn werk. En tot hij de kans heeft gekregen een team te bouwen. "Ik ben tevreden met 90 procent van wat er in de eerste helft gebeurde. De goal was textbook wat we getraind hadden. En we hadden ook een tweede kans om het af te maken met Dolberg."

Riemer was echter ook niet blind voor de tekortkomingen en dit seizoen wil hij duidelijk niet alles verheerlijken. "We waren heel kwetsbaar op de lange ballen. Als je hoog drukt zet, hoop je dat de tegenstander begint met lange ballen te trappen, maar dan moet je de duels wel winnen."

Eén man kon heel onze achterhoede in de problemen brengen

"Daar kwamen we in de problemen. Eén man (N'Dri) kon daardoor heel onze achterhoede in de problemen brengen. Maar goed, we zitten met een verdediger van 19 die te veel druk op dit moment op zijn schouders krijgt. Simic heeft hier getekend omdat hij wou leren van Vertonghen. Niet om nu al de generaal te zijn die moet leiden. En Leoni is natuurlijk geen verdediger, maar wel de beste optie die we momenteel hebben."

Onze opmerking was dat Jesper Fredberg beter maar een creatief profiel zoekt om tegenstanders die laag staat te kunnen ontwrichten. "Ik heb zoveel vertrouwen in deze jongens, maar ik heb hen ook gezegd dat we meer kwaliteit aan de bal moeten tonen. Dat was niet goed genoeg, zeker in de tweede helft. Dat zijn die creatieve momenten waarover jij spreekt."