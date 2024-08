De Roeck met opmerkelijke analyse na monsterzege: "We moeten ook eerlijk zijn in onze evaluatie"

Na de indrukwekkende 6-1-overwinning van Antwerp op STVV was trainer Jonas De Roeck tevreden, maar hij plaatste ook enkele kritische kanttekeningen bij de prestatie van zijn team. De grote zege leek een eenvoudige wedstrijd te suggereren, maar De Roeck benadrukte dat dit niet het geval was.

Christian Lattanzio, trainer van STVV, had het statistiekenblad bekeken en kon dat niet rijmen met de eindscore. "Ik kan de uitleg van mijn collega volgen," begon De Roeck na de wedstrijd. "Je zou denken dat het een heel makkelijke wedstrijd was, maar STVV heeft ons ook moeilijke momenten bezorgd. De dreiging van hun kant was er zeker wel."

Antwerp begon de wedstrijd sterk en kwam al snel op voorsprong. "Het scenario met de 1-0 was precies wat we wilden," vervolgde De Roeck. "Maar na die vroege voorsprong was de punch wat weg. Daar moeten we beter mee omgaan."

Hoewel de uiteindelijke 6-1 score indrukwekkend was, vond De Roeck dat het niet de hele wedstrijd weerspiegelde. "De 2-0 was niet onhoudbaar," gaf hij toe. "We moeten ook eerlijk zijn in onze evaluatie. We hebben momenten gehad waarin we te weinig deden. Soms waren de jongens niet aanwezig, en dan nemen de tegenstanders hun kans."

Ondanks de kritiek was De Roeck ook tevreden met bepaalde aspecten van het spel. "De efficiëntie die we de voorbije weken hebben gemist, hebben we vandaag wel getoond. Het is belangrijk om ons niet blind te staren op de score; we hebben onze momenten beter genomen."

Ondrejka? Ik wou hem ook al bij mijn vorige clubs

Een van de grote uitblinkers in de wedstrijd was Jacob Ondrejka, die drie keer scoorde. De Roeck sprak lovend over de jonge aanvaller. "Voor aanvallers is scoren altijd belangrijk. Ik heb het met Jacob gehad over zijn rol en het aantal goals dat ik van hem verwacht. Als hij dit elke week doet, zal hij er wel komen. Hij heeft hard gewerkt en vandaag ook ‘easy goals’ gemaakt. Dat is iets wat we van hem verwachten, niet altijd moeilijke goals willen maken, maar zo ook zijn statistieken opkrikken."

De Roeck onthulde ook dat hij eerder al Ondrejka op zijn radar had staan bij Westerlo. "We hebben hem gevolgd bij mijn vorige clubs en wilden hem graag hebben. Hij is in de winterstop hier aangekomen en heeft anderhalf jaar aan één stuk gespeeld. Het was goed voor hem om zijn lichaam wat rust te geven. We waren er allemaal van overtuigd dat hij veel kwaliteit had, en dat heeft hij vandaag laten zien."