Harry Kane is blij met zijn eerste stappen onder Vincent Kompany bij Bayern München: "Hij heeft een geweldige persoonlijkheid"

We verwachten veel van de Belg die dit seizoen aan het roer staat van Bayern München, alle ogen zullen bij de start van het seizoen gericht zijn op Vincent Kompany.

Na degradatie met Burnley uit de Premier League kan de transfer naar Bayern München wel een verrassingstransfer genoemd worden. Maar na een gedegen voorbereiding wachten we nu vol ongeduld op de start van de Bundesliga om de ploeg van Vincent Kompany aan het werk te zien.

Voor de laatste vriendschappelijke wedstrijd tegen Tottenham kon Kompany rekenen op Harry Kane, die kon profiteren van een langere vakantie na het EK met Engeland. Het was de tweede vriendschappelijke wedstrijd tegen zijn oude club Tottenham.

Bayern won tweemaal van Spurs en we zagen een aantal geweldige combinaties en gecontroleerd balbezit. De Engelse spits heeft nog maar kort met Vincent Kompany samengewerkt, maar is opgetogen over zijn eerste stappen.

"Ik vind hem erg leuk. Hij heeft een geweldige persoonlijkheid als leider en coach. Je kon zien hoe we willen spelen. Met hoge intensiteit en hoge druk om de bal vast te houden. Het is niet altijd makkelijk tegen de Spurs omdat ze hetzelfde doen, maar het was een goede wedstrijd", zei Kane na afloop.

Bayern won met 2-3 en is nu klaar om het seizoen aan te vallen, volgend weekend is het de bekerwedstrijd tegen Ulm. De competitie begint dan met een uitwedstrijd tegen Wolfsburg.