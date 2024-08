Duitse media smullen van Kompany: Bayern-coach geeft smakelijke uitleg bij drones en Tomorrowland-deuntjes die door gettoblaster schallen

Duitsland blijft zich verbazen op Vincent Kompany. De media smullen van de trainingen van de nieuwe coach van Bayern München. Zelf kan hij er hartelijk om lachen.

Ook de voorbije week was het wederom prijs. Vincent Kompany pakte uit met een drone om de trainingen beter in beeld te brengen. Ook Tomorrowland-deuntjes waren niet ver te zoeken tijdens de oefensessies van Der Rekordmeister.

"Een drone is niets nieuws", lacht Vincent Kompany in de Duitse media. "Die toestellen vliegen toch al een tijdje rond? Ik vond het een logische keuze om ze te gebruiken om onze trainingen in beeld te brengen."

© photonews

"Ik ben niet iemand die zich laat leiden door emoties of de mening van anderen", gaat The Prince verder. "Ik heb genoeg zelfvertrouwen om mijn eigen beslissingen te nemen. Ook al vinden anderen dat het niet de juiste keuze is."

Ook de beats die door de gettoblaster vlogen vindt Kompany niet meer dan normaal. "Ik vind het wel grappig dat er zoveel te doen is over de muziek. (lacht) Het was zonnig weer. Dus de spelers deden de pre-activatie van de spieren buiten in plaats van in de gym."

"In de gym zou de muziek altijd hebben opgestaan", grinnikt Kompany. "Dus de rationale man in mij kwam naar boven en ik heb dezelfde muziek laten opzetten als in de gym. Zo trainen we in dezelfde omstandigheden, hé. (knipoogt)