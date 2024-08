Wereldster, die een gouden medaille heeft gewonnen op de Olympische Spelen, gaat investeren in PSG

Basketbalspeler Kevin Durant won afgelopen weekend goud met het 'Dream Team' op de Olympische Spelen in Parijs, en dat heeft ook PSG gemerkt.

Kevin Durant won afgelopen zaterdag nog goud op de Olympische Spelen door Frankrijk te verslaan met 98-87 in het basketbal. De Amerikaan was niet alleen in Parijs om goud te pakken maar ook om zaken te doen.

Op 6 august bracht de Amerikaanse NBA-speler een nietsvermoedend bezoekje aan het oefencomplex van PSG. Niets vermoedend want de 35-jarige basketbalspeler is namelijk goed bevriend met voorzitter Nasser Al Khelaifi.

De Franse krant L’ Équipe liet echter weten dat Durant er was om zaken te doen. De beroemde basketbalspeler zou voor enkele miljoenen geïnvesteerd hebben in de Franse topclub.

Durant deed dit via het Amerikaanse investeringsfonds Arctos Sports Partners. De deal zou in de loop van deze week door beide partijen bekend gemaakt worden.

Door de Amerikaanse ster aan boord te krijgen, wil de PSG zijn merk vooral in de Verenigde Staten versterken. Die staan namelijk op punt de Wereldbeker van 2026 te organiseren.

🏀 Kevin Durant au Campus PSG 🤝



📺 Avant la finale de ce soir, revivez la visite de Kevin Durant, au Campus PSG 🔴🔵 pic.twitter.com/88VxIRkbfu — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2024