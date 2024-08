Anderlecht zoekt dringende oplossing voor overbodige speler, maar wil hem ook niet 'gratis' laten vertrekken

De komende drie weken staat er nog heel wat te gebeuren bij Anderlecht. Inkomend, maar ook uitgaand. Eén van de prioriteiten van de sportieve leiding is een oplossing vinden voor Alexis Flips.

Flips wil een transfer en Anderlecht gaat daar zeker niet moeilijk over doen. De Franse aanwinst van vorig seizoen heeft ook in de voorbereiding Brian Riemer niet kunnen overtuigen. Hij lijkt niet over de fysieke capaciteiten te beschikken om het voetbal van de Denen te spelen.

Tegen OH Leuven zat hij zelfs niet meer in de kern. Hij is wel de speler waar het meest interesse in is van alle jongens die mogen vertrekken, maar iedereen denkt een koopje te kunnen doen. De voorzichtige contacten tot nu toe werden dan ook niet serieus genomen door Fredberg.

Anderlecht kocht de 24-jarige aanvallende middenvelder vorig jaar van Reims voor 3,5 miljoen euro en ze beseffen ook dat ze die som waarschijnlijk niet gaan terugzien, maar Fredberg wil hem ook niet voor peanuts verkopen.

Intussen dringt Flips zelf wel aan op een oplossing. Hij wil liever geen blessures meer riskeren en hoopt dat er voor 30 augustus een oplossing uit de bus valt. In Frankrijk, Engeland en Duitsland sluit de transfermarkt al op 30 augustus.

Hij wil liever terug naar zijn thuisland dan weer een vertrek naar Turkije, waar hij vorig seizoen al op uitleenbasis speelde. Naast Flips moeten er ook nog oplossingen gevonden worden voor Diawara, Patris en Arnstad.