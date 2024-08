Anthony Moris legt de vinger op de wonde na nieuwe Europese nederlaag

Union Saint-Gilloise heeft dinsdag opnieuw verloren van Slavia Praag. Het werd 0-1 voor de Tsjechen, na de 3-1 uit de heenwedstrijd. De Brusselaars zullen zo dus ook niet deelnemen aan de Champions League.

Na een 3-1 nederlaag in de heenwedstrijd in Tsjechië, moest Union Saint-Gilloise proberen om die achterstand te dichten op dinsdagavond in het Lotto Park. Dat zou uiteindelijk allerminst gaan lukken voor de Brusselaars.

De ploeggenoten van doelman Anthony Moris waren weinig geïnspireerd en stuitten op een zeer compact blok van Slavia Praag. Tot overmaat van ramp incasseerden ze ook nog eens een doelpunt aan het einde van de wedstrijd.

De doelman en aanvoerder van Union deelde zijn gevoelens met ons in de mixed zone. "Het is een teleurstelling, omdat we zijn uitgeschakeld voor de Champions League. Wat vooral belangrijk was, was om een ander gezicht te laten zien in vergelijking met de laatste twee wedstrijden. Ik denk dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld qua mentaliteit."

Positieve punten gezien

Moris ziet echter enkele positieve punten in de laatste wedstrijden. "We toonden soms wat naïviteit. In de duels was het niet hetzelfde Union als de afgelopen drie seizoenen. Toch ben ik tevreden met wat we vandaag hebben laten zien, qua impact en intensiteit. We hebben bijna niets weggegeven."

"We hebben een stap vooruit gezet, maar er zijn nog steeds dingen die gecorrigeerd moeten worden, vooral in de laatste 30 meter. Slavia liet ons veel aan de bal. We hebben onszelf een beetje in de voet geschoten, met de heenwedstrijd die ons parten speelde. We moeten realistisch zijn op dit niveau."