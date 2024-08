Galacticos (met Thibaut Courtois in héél belangrijke rol) zetten Atalanta opzij en pakken meteen eerste trofee van het seizoen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Real Madrid mag een streepje bijzetten op het palmares. De winnaar van de Champions League won vanavond eveneens de Europese Supercup. Het werd 2-0 in Warschau.

Real Madrid gaat in het nieuwe seizoen door waarmee het vorig seizoen geëindigd is: prijzen pakken. De Koninklijke zegevierde vanavond in de Europese Supercup.

De wedstrijd tussen de winnaar van de Champions League - dat is tegenwoordig héél regelmatig Real Madrid - en Europa League-winnaar Atalanta Calcio is traditioneel de opener van het nieuwe Europese seizoen.

De wedstrijd was er overigens eentje met twee landgenoten aan de afstrap. Thibaut Courtois stond onder de lat bij De Koninklijke, terwijl Charles De Ketelaere - hij liet zich voor de rust opmerken met enkele leuke acties - de kleuren van La Dea verdedigde.

Doorspoelen naar de tweede helft. En wat was Thibaut Courtois meteen héél belangrijk. Onze landgenoot ranselde een poging van Mario Pasalic heerlijk uit zijn kooi. Hoe zou het wedstrijdverloop eruit gezien hebben bij een Italiaanse voorsprong?

De redding van Courtois was hét sein voor Real Madrid om een versnelling (of enkele versnellingen) hoger te schakelen. Vinicius Junior deed negentig procent van het werk - Georges Leekens zou het graag zien - en Fede Valverde tikte binnen, 1-0.

Kylian Mbappé had overigens 68 minuten nodig in een shirt van Real om zijn naam op het scorebord te krijgen. De Fransman pegelde een assist van Jude Bellingham lekker in het dak van het doel, 2-0 en meteen ook de eindstand.

Wie houdt Real Madrid dit seizoen van de prijzen?

Voor wie er nog zou aan twijfelen: Real Madrid is ook dit seizoen wederom dé topfavoriet om alles te winnen. Carlo Ancelotti nam een extra kauwgom en stond zichtbaar te genieten. Waarom had hij een avontuur als bondscoach van Brazilië eigenlijk gewoon al overwogen?