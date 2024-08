Krijgt Koen Casteels er een héél bekende ploegmaat bij? 'Deze topspeler is de volgende in de rij die naar Saoedi-Arabië trekt'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Paulo Dybala is (zo goed als zeker) de volgende in het rijtje die een transfer naar Saoedi-Arabië zal maken. De middenvelder heeft een akkoord en AS Roma werkt héél graag mee.

Sky Sports weet dat Paulo Dybala een akkoord heeft met Al-Qadsiah. De middenvelder kan in Saoedi-Arabië een jaarloon van vijftien miljoen euro - en daar zijn premies en bonussen niét bij - opstrijken. Ook AS Roma is op de hoogte van de Saoedische interesse. Meer zelfs: De Romeinen willen met veel plezier meewerken aan de transfer. Al-Qadsiah is bereid om twaalf miljoen euro op te hoesten voor Dybala. Transfermarkt schat de marktwaarde van de 30-jarige Argentijn op twintig miljoen euro. Toch denkt Roma eraan om de aanbieding te accepteren. Het contract van Dybala loopt aan het einde van het seizoen af én de middenvelder weegt héél zwaar door op de Romeinse boekhouding. Krijgt Koen Casteels er in Saoedi-Arabië een héél bekende ploegmaat bij? Dybala kan bij Al-Qadsiah een ploegmaat worden van Koen Casteels. De Rode Duivel verruilde deze zomer VfL Wolfsburg voor het Midden-Oosten.