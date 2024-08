KVC Westerlo doet dit seizoen monden openvallen, maar: "We gaan nu niet arrogant worden"

KVC Westerlo kon afgelopen weekend met 4-3 winnen van Union SG, maar de score had nog veel verder kunnen uitlopen toen het op een bepaald moment 4-1 stond. Alles lijkt enorm goed te lopen, maar coach Timmy Simons wil nog niet te ver in de toekomst kijken.

Westerlo staat momenteel alleen op kop in de Jupiler Pro League met 9 op 9. En dat is zeker niet onverdiend. De club scoorde al 11 doelpunten op drie wedstrijden.

Eerst thuis tegen Cercle Brugge, nadien vier doelpunten scoren op KV Mechelen en dan thuis bevestigen door alweer vier keer te scoren tegen de vice-kampioen. Niet veel clubs zullen dit seizoen zo'n prestaties kunnen neerzetten.

Maar coach Simons wil vooral de rust bewaren. "We gaan niet nu niet arrogant worden", begint hij. "We gaan elke wedstrijd vol voor de drie punten. Waar willen we eindigen met dit Westerlo? Eerst en vooral een stabieler en rustig jaar hebben dan het vorige."

Het verschil tussen deze competitiestart en die van afgelopen seizoen kon niet groter zijn. "Maar we willen elke week vol voor de drie punten gaan, zonder te ver vooruit te kijken. We moeten niet denken aan waar we in maart, april of mei willen staan. Het is nu dat telt, de volgende wedstrijd."

"Die mindset moeten we behouden. Niet denken van wat, indien en als. We willen vol gas gaan, heel het seizoen lang. Dat vergt energie, en dan zullen we zien waar we geraken", besluit Simons.