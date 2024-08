Courtois is duidelijk over ploeggenoot: "Hij zal alleen nog maar beter worden"

Real Madrid, de winnaar van de Champions League, won gisteren de Europese Supercup met 2-0 van Europa League-winnaar Atalanta. De wedstrijd stond in het teken van een Belg en Kylian Mbappé.

De winst van Real Madrid zorgde ervoor dat Thibaut Courtois zijn 21ste trofee aan zijn prijzenkast mag toevoegen, waarvan 12 bij de Koninklijke.

De doelman van Real Madrid was in de finale van enorme waarde door met enkele geweldige saves Atalanta van een doelpunt te weerhouden. “Ik maakte een redding op een goed moment en daarna creëerden wij meer kansen,” vertelde Courtois aan de camera van VTM Nieuws.

De wedstrijd draaide helemaal rond sterspeler Kylian Mbappé die zijn debuut maakte voor de Galácticos. De Fransman was meteen beslissend met een goal.

“Het is veel leuker om hem in jouw ploeg te hebben dan tegenover je in de andere ploeg. Het is een sympathieke en normale gast, zonder sterallures. Hij ligt goed in de groep en hij zal alleen nog maar beter worden,” aldus Courtois.

Voor Real start dit weekend alweer de competitie in La Liga. De Champions League-winnaar gaat zondag op bezoek bij Mallorca.