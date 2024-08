Antwerp-manager Sven Jaecques spreekt duidelijke taal over wat er op de Bosuil aan het gebeuren is: "Daar zouden wij complimenten voor moeten krijgen"

Antwerp heeft de tering naar de nering gezet. Deze zomermercato wordt er niet meer ingezet op dure profielen, maar wel op 'goedkope' onmiddellijk inzetbare en ervaren jongens. Daarnaast werd en wordt er heel wat verkocht. Over die beleidswijziging had algemeen manager Sven Jacques iets te zeggen.

Er is de voorbije maanden veel verschenen over eigenaar Paul Gheysens die geen geld meer kon in de club pompen en over de opgebouwde schulden. “Ik zal daar niet te diep op ingaan omdat er veel zaken door elkaar lopen en er daar al veel onzin over geschreven is", zegt Jacques in Krant van West-Vlaanderen.

"Terwijl het altijd al de bedoeling is geweest om als club onafhankelijk te worden van de voorzitter. Het is algemeen geweten dat het maken van die omslag niet gemakkelijk is en tijd kost. Wat wij op Antwerp aan het doen zijn, is de normale evolutie naar een goed en realistisch beleid: op een gezonde manier spelers opleiden, spelers vinden en spelers met een meerwaarde doorverkopen en ondertussen toch nog voldoende resultaten neerzetten."

Jaecques zegt dat dit altijd het plan is geweest naar een model van Club Brugge, dat ook eerst moest rekenen op de centen van Bart Verhaeghe en momenteel geweldige transfersommen binnenhaalt.

"Zelfs Club Brugge, dat in België financieel boven alles en iedereen staat, doet dat. Onder impuls van de Pro League zijn we daarin in België goeie stappen aan het zetten. Daar zouden wij complimenten voor moeten krijgen."

Maar door de vele spelers die verkocht worden, is er scepsis bij de fans en de buitenwereld. “Het is ons tot nu toe altijd gelukt goeie vervangers te vinden en de bedoeling is om dat ook nu weer te doen. Garanties heb je nooit, maar we bewezen intussen al dat we over een goed scoutingteam beschikken en dat Marc Overmars, die vanaf half november opnieuw aan de slag gaat, zeer sterk is in het samenstellen van een team."