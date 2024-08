Cercle-doelman Maxime Delanghe (23) maakt Europees debuut en steekt zijn ambities niet weg

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Doelman Maxime Delanghe (23) stond verrassend tussen de palen bij Cercle Brugge in de terugwedstrijd tegen Molde. De tweede doelman deed het meteen uitstekend.

Cercle Brugge was donderdag al aan zijn zevende wedstrijd van het seizoen bezig en coach Miron Muslic vond het door de 3-0 in de heenwedstrijd opportuun om enkele spelers toch wat rust te gunnen in het drukke schema.

Ook doelman Warleson begon dus op de bank, waardoor Maxime Delanghe voor het eerst sinds 31 oktober nog eens mocht spelen. Delanghe deed het goed, ook al had hij weinig tot geen werk tegen Molde.

"Ik wist van maandag dat ik zou spelen. De trainer had gezegd dat ik klaar moest zijn. Mijn Europese debuut, dat is toch wel een mijlpaal. Ik beschouw het ook als een beloning en de verdienste van de hele groep doelmannen."

Delanghe wil meer spelen

Toch zal Delanghe straks weer op de bank belanden. "Ik wil uiteraard meer spelen, maar Warleson is nu nummer één en ik respecteer dat", stelt Warleson. Er is volgens Delanghe een gezonde concurrentie met de Braziliaan.

Lang wachten wil de Delanghe ook niet meer doen. "Ik ben 23 jaar en meer wedstrijden spelen is mijn doel op korte termijn. Het liefst bij Cercle, want ik ben hier echt graag." Zijn contract loopt eind dit seizoen af.