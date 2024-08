Thibaut Courtois klaar om na 22ste prijs door te duwen, Mbappé toont hoe het moet bij topclub: "Geweldig gestart"

Thibaut Courtois beleeft op clubniveau toptijden. Hij zette al 22 prijzen in zijn kast en met Mbappé in de ploeg is de kans groot dat daar nog wel wat trofeeën bijkomen.

De Europese Supercup was al de 22ste prijs uit de voetbalcarrière van Thibaut Courtois en zijn 12de prijs bij Real Madrid. Waanzinnige cijfers en er komen wellicht nog wel wat hoogtepunten aan. Met zijn knappe save bij 0-0 tegen Atalanta heeft Courtois bewezen dat Real weer op hem mag rekenen voor een topseizoen.

De bijnaam 'El Muro' is meer dan verdiend. Verder gaan op dat elan in de competitie is nu de opdracht. Real Madrid speelt zondagavond zijn eerste competitiewedstrijd op het veld van Mallorca. Met logischerwijs opnieuw Courtois onder de lat: de Belg zit zoals verwacht weer in de selectie. Geen blessurezorgen voorlopig.

Veel aandacht voor Mbappé

Laten we duimen dat hij dat zo kan houden. Uiteraard gaat er momenteel wel veel aandacht naar de andere kant van het terrein, want in het offensieve compartiment heeft de Koninklijke nu ene Kylian Mbappé lopen. Nog voor die ook maar één minuut in de competitie gespeeld heeft, kan de Fransman al op lof rekenen van Ancelotti.

De Italiaanse trainer had op zijn persconferentie mooie woorden voor zijn nieuwe superster. "Om eerlijk te zijn is hij met een uitstekende attitude gearriveerd. Echt uitstekend. Hij neemt het ernstig op, hij is nederig. Hij is geweldig gestart." Dat is precies hoe je het moet doen als je de overstap maakt naar een hele grote club.

Courtois op zoek naar clean sheet

Mbappé kwam al tot scoren in de Europese Supercup. In Mallorca zullen alle ogen opnieuw op hem gericht zijn. Courtois focust zich ondertussen rustig op zijn taak en dat is het halen van een clean sheet.