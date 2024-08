De gouden zet van KV Kortrijk-coach Freyr Alexandersson die voor winst zorgde tegen Standard

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KV Kortrijk won zondagavond met 1-0 van Standard. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd gemaakt door invaller Thierry Ambrose.

Aan de wedstrijd zelf was weinig te zien zondagavond. Twee ploegen met goede bedoeling speelden weinig klaar. Na 35 minuten moest Standard zelfs verder met tien na een rode kaart voor Henry Lawrence.

In de tweede helft kwam Kortrijk verdiend op voorsprong na een doelpunt van Thierry Ambrose. De spits werd door Freyr Alexandersson in de 62ste minuut tussen de lijnen gebracht ten koste van El Idrissy.

Dat bleek een gouden zet van de Kortrijk-coach. Maar wel één met voorbedachte rade. Afgelopen twee wedstrijden speelde Ambrose ook al niet in de basiself van de IJslander.

Door de spits niet in de basiself te droppen wou Alexandersson de 27-jarige Ambrose "triggeren" voor de wedstrijd tegen standard. "De coach heeft me getriggerd door me twee wedstrijden op rij op de bank te zetten", sprak Ambrose na de wedstrijd bij DAZN.

In Kortrijk zijn ze vooral blij met de winst na de slechte wedstrijd op het veld van promovendus Dender. Daar verloor Kortrijk met 4-1. "We wilden het rechtzetten voor eigen publiek na de wedstrijd van vorige week", vertelde Ambrose.