Officieel: Rode Duivel heeft beet en trekt naar nieuwe competitie

Arthur Theate heeft uiteindelijk dan toch Rennes verlaten. De Rode Duivel zal nu actief zijn in de Bundesliga. De deal lag al een aantal weken in de pijplijn, maar nu is de zaak helemaal in kannen en kruiken.

Het hing al enkele dagen in de lucht: Arthur Theate heeft zondag zijn contract getekend bij Eintracht Frankfurt. De Duitse club onthulde eerst het kenmerkende silhouet van de Luikenaar, waardoor er geen twijfel meer bestond over zijn transfer. ๐Ÿ‘ค๐Ÿฆ ๐Ÿค

Kurze Frage in die Runde: Ihr seid schon alle wach, oder? ๐Ÿ˜ด#SGE pic.twitter.com/v4MAMgKE4S — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) August 18, 2024 Om vervolgens zijn komst definitief te bevestigen enkele momenten later. Theate komt op huurbasis naar Duitsland. Eintracht Frankfurt heeft een aankoopoptie van 19 miljoen waarvan 3 miljoen aan bonussen bedongen. Dat is hetzelfde bedrag waarvoor Rennes hem twee jaar geleden van Bologna had gekocht. De Rode Duivel heeft een contract getekend voor vijf jaar. Hij had nog drie jaar te gaan in zijn contract bij Stade Rennais. Theater vorbei. ๐‡๐ข๐ž๐ซ ๐ข๐ฌ๐ญ ๐“๐ก๐ž๐š๐ญ๐ž! ๐Ÿ‘ค๐Ÿช„#SGE | #GudeArthur | @ArthurTheate pic.twitter.com/Usg53hOoBw — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) August 18, 2024 Een paar weken geleden wilde hij graag naar Saoedi-Arabië, maar zover kwam het niet. Ondanks het mislukken van zijn vertrek naar Saudi-Arabië leek een vertrek bij Rennes sowieso onvermijdelijk, nu is de deal rond. In Frankfurt zal Arthur Theate Willian Pacho vervangen. De voormalige verdediger van Antwerp heeft getekend bij PSG voor 40 miljoen. We willen Arthur Theate alvast veel succes wensen bij zijn nieuwe job in Duitsland.