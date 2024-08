Vertrekken Tolu en El Ouadhi deze zomer nog bij Genk? Spelers komen zelf met antwoord

Thorsten Fink liet er geen gras over groeien met zijn Olympiërs. Vorige week mocht El Ouahdi nog invallen, deze week stond hij samen met Bilal El Khannouss aan de aftrap bij RC Genk in de 3-4 overwinning tegen Beerschot.

Beide spelers krijgen dus weinig rust van Thorsten Fink. Of wil hij ze zo lang mogelijk gebruiken nu hij ze nog kan gebruiken? Beide spelers worden immers lustig gelinkt aan transfers. Al lijkt er momenteel niets concreet lopend te zijn voor de Marokkaanse spelers van Racing Genk.

Dat Fink zich niet aantrekt van een potentiële transfer en gewoon zijn beste elf opstelt, is ook een optie. Want ook Arokodare, die naar Trabzonspor zou kunnen gaan, blijft staan. Toch lijkt Fink met jonge doelman Mike Penders geen risico te nemen. Gaat hij naar Chelsea of niet? De voorbije twee speeldagen zat hij alleszins op de bank nadat hij de eerste twee wedstrijden wel tussen de palen stond.

El Ouahdi brengt duidelijkheid

Of legt de Duitse trainer het vertrouwen bij de spelers zelf? We vroegen het aan El Ouahdi. "De trainer is natuurlijk bezig met zijn kern en welke spelers er zullen blijven. Ik heb hem alvast verzekerd dat mijn focus momenteel 100% op Genk ligt."

Het zou alleszins een mooie stap zijn voor de wingback die nog geen jaar geleden van RWDM naar RC Genk trok en zich daar snel toonde als de ideale opvolger van Daniel Munoz. "Als voetballer wil je altijd een stap hogerop zetten", aldus El Ouahdi. "Maar voorlopig ligt de focus nog 100% op Genk", verzekerde hij.

Tolu naar Madrid?

En Tolu Arokodare? Trekt hij nog naar Trabzonspor? Met Oh heeft Genk alleszins al een nieuwe spits gekocht en ook Zeqiri zit nog op de bank. "Ik ga naar Real Madrid", grapte de Nigeriaan. "Nee, ik ben blij dat er interesse is want dat is een teken dat je goed bezig bent en geeft een boost. Maar ik ben nu gefocust op Genk."