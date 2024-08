Mbappé, Vinicius en co. moeten het niét nog eens proberen! Carlo Ancelotti is meteen héél hard voor Galacticos na puntenverlies en valse start in La Liga

Real Madrid opende La Liga met een 1-1-gelijkspel bij RCD Mallorca. Carlo Ancelotti was na afloop bijzonder hard voor zijn sterrenensemble.

Normaliter is Carlo Ancelotti de rust zelve, maar na het gelijkspel op het veld van RCD Mallorca was de coach van Real Madrid bijzonder hard voor zijn spelers. Ook voor de camera slikte hij zijn woorden niét in.

"Ik ben niét blij", aldus de Italiaanse coach van De Koninklijke. "We hadden véél beter kunnen doen. Enerzijds merkte ik een gebrek aan concentratie op. Anderzijds hebben we niet als een team gespeeld."

Photonews

Ancelotti wees zijn spelers dan ook terecht. "Dit puntenverlies heeft niets met fysiek te maken, maar alles met mentaliteit. Ik ga ook geen excuses verzinnen. Ik verwacht veel meer attitude van mijn spelers."

Real Madrid startte het nieuwe seizoen met Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Rodrygo én Jude Bellingham aan de aftrap. "We zijn een bijzonder aanvallend team. Dan is de defensieve balans een fundamenteel onderdeel."

Wat was het probleem bij Real Madrid volgens Carlo Ancelotti?

"Die balans was er helemaal niet", besluit Ancelotti. "Een bal heroveren moeten we als team doen. Dan is de taak van iedereen. Hét probleem was dan ook dat mijn spelers dat onderdeel niet begrepen hebben. Of niet willen begrijpen."