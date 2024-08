KAA Gent ontvangt uitstekend nieuws voor terugwedstrijd in de Conference League

KAA Gent speelt deze donderdag in de Conference League tegen Partizan Belgrado, maar de wedstrijd zal zonder publiek plaatsvinden. Vandaag ontvingen de Buffalo's ook nieuws over de terugwedstrijd in Gent.

De Gent supporters kregen eerder al te horen dat ze niet welkom zijn als uitsupporters in de play-off wedstrijd van de Conference League tegen Partizan Belgrado. Omdat deze beslissing pas zondag werd bekendgemaakt, hadden veel Gentse supporters al vliegtickets geboekt. De heenwedstrijd in Belgrado zal nu dus achter gesloten deuren plaatsvinden. Nu heeft UEFA echter bepaald dat supporters van Partizan Belgrado niet welkom zullen zijn bij de terugwedstrijd in Gent. Deze maatregel komt als een extra sanctie nadat Partizan Belgrado eerder al van de UEFA te horen kreeg dat de heenwedstrijd in Belgrado achter gesloten deuren moet worden afgewerkt. De UEFA heeft Partizan namelijk een straf opgelegd voor wangedrag van de fans tijdens een eerdere Europese wedstrijd. De terugwedstrijd wordt op woensdag 28 augustus gespeeld in Gent met aftrap om 18uur. Gent zal dan voor hun eigen supporters de kwalificatie kunnen afdwingen. ūüÜē UEFA laat bezoekende fans van Partizan Belgrado niet toe in terugmatch in Gent.



