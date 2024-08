Nieuwe ploeggenoot voor KDB en Doku: 'Oude bekende keert terug naar City'

Volgens transferexpert Fabrizio Romano hebben Ilkay Gündogan en Manchester City een akkoord bereikt over de terugkeer van de voormalige aanvoerder. De Duitser tekent een contract tot juni 2025.

Gündogan was sinds 2016 een vaste waarde bij Manchester City onder Pep Guardiola. Hij speelde meer dan 304 wedstrijden voor de Citizens en scoorde daarin 60 keer. Met vijf Premier League-titels en een Champions League-trofee kan de voormalige aanvoerder terugkijken op een indrukwekkende periode bij de club.

Er gingen al enige tijd geruchten dat Gündogan Barcelona wilde verlaten. Afgelopen zaterdag zat hij niet in de selectie voor de wedstrijd tegen Valencia, waarin Barça met 1-2 won.

De Duitser verlaat FC Barcelona nu transfervrij. Pep Guardiola gaf eerder al aan dat hij graag zijn chouchou wilde terughalen, en nu is dat werkelijkheid geworden.

Manchester City speelt zaterdag hun eerste wedstrijd in het Etihad Stadium. Gündogan zal op het middenveld de concurrentie aangaan met spelers zoals Rodri en onze Kevin De Bruyne. Benieuwd of hij zaterdag al meteen in de selectie zit.

🚨🔵 Ilkay Gündogan back to Manchester City, here we go! Deal in place with German midfielder to join on contract valid until June 2025.



Agreement reached after positive talks in last 48h and Pep Guardiola said yes, as revealed yesterday.



Gündogan will leave Barça for FREE. pic.twitter.com/XqkDZlMEtk