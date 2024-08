Lorenzo Staelens spreekt klare taal over Rode Duivels: "Dat zou vandaag de dag anders zijn"

Lorenzo Staelens was van 1990 tot 2000 Rode Duivels. Bij een terugblik op zijn carrière maakt hij de vergelijking met de huidige generatie in de nationale ploeg.

Lorenzo Staelens verzamelde in zijn carrière 70 caps voor de Rode Duivels. Hij speelde de WK’s van 1994 en 1998 en het EK in 2000 was zijn laatste grote toernooi.

“Dat was veel in die periode. Tegenwoordig kom je daar sneller aan doordat er meer wedstrijden zijn. De WK’s waren altijd leuk. Je bent dan helemaal afgezonderd, beleeft veel mooie momenten en hebt veel plezier”, vertelt hij aan de Krant van West-Vlaanderen.

In de jaren 90 waren de toernooien vaak een ontgoocheling voor de nationale ploeg. “Enkel in de VS konden we de knock-outronde halen. We verloren toen de laatste wedstrijd in de groepsfase van Saudi-Arabië waardoor we in de achtste finale tegen het sterke Duitsland uitkwamen.”

Ook het EK van 2000 was een teleurstelling. “We verloren een cruciale wedstrijd tegen Turkije. Zo gingen we als gastland niet door naar de knock-outfase, terwijl Nederland, het andere gastland, dat wel deed. Het spijtige is dat we nooit tot een kwartfinale zijn doorgestoten.”

De Gouden Generatie haalde zelfs een halve finale op het WK. “Het heeft ook te maken met de periode waarin het voetbal zich op dat moment bevond. Tegenwoordig kan je als beste derde ook nog door naar de knock-outfase en op die manier groeien in een toernooi. Wij speelden op het WK van 1998 drie keer gelijk en lagen eruit. Dat zou vandaag de dag anders zijn.”