De ondubbelzinnige reactie van de Belgische voetbalbond na de schokkende aankondiging van Thibaut Courtois

Thibaut Courtois heeft een zeer drastische beslissing genomen voor zijn toekomst: de Rode Duivel heeft aangekondigd dat hij niet zal terugkeren naar de Rode Duivels zolang Domenico Tedesco de coach is.

De saga Thibaut Courtois bij de Rode Duivels heeft een nieuwe wending genomen. De doelman heeft donderdagavond aangekondigd op sociale media dat hij niet zal terugkeren naar het nationale team.

Dit is het gevolg van een open conflict met bondscoach Domenico Tedesco, die hem de aanvoerdersband had geweigerd tijdens een wedstrijd uit de zomer van 2023.

Courtois had toen het nationale team verlaten en had niet geaarzeld om de beslissingen van Tedesco te bekritiseren, waarbij hij vervolgens aankondigde dat hij niet aanwezig zal zijn op het EK 2024.

Na deze aankondiging heeft de Belgische voetbalbond gereageerd via een korte verklaring gepubliceerd op X (voormalig Twitter). "We betreuren maar aanvaarden de beslissing van Thibaut Courtois", zo staat er te lezen.

"Na het EK hebben we aan Thibaut Courtois gevraagd wat zijn plannen waren voor de toekomst met de Rode Duivels. Deze zijn nu duidelijk en we respecteren zijn beslissing. We willen Thibaut bedanken voor de fantastische momenten met de Rode Duivels en wensen hem veel succes voor de toekomst."