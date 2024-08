Degryse heeft een duidelijke mening over communicatie van Thibaut Courtois: "Tedesco zal dit als boemerang blijven terugkrijgen"

Thibaut Courtois zijn communicatie over de Rode Duivels was duidelijk: onder Domenico Tedesco speelt hij niet meer. Voor Marc Degryse is dat een brug te ver. Want wat als Tedesco dan toch vertrekt?

Courtois heeft immers geen afscheid genomen. Hij wil enkel niet meer onder Tedesco spelen. "Het op die manier verwoorden, is wel verregaand. Eigenlijk zegt hij: ‘Het is de coach of ik.’ Dat doe je niet, vind ik", aldus Degryse bij HLN.

"Een coach is nog altijd de baas. Hij mag de lijnen uitzetten, en daar moet je je als speler toch aan aanpassen. Zelfs als je de beste van de wereld bent. Bovendien: wat moet zo’n Koen Casteels ondertussen denken? Als er een nieuwe trainer komt, moet iedereen wijken voor de terugkomst van Courtois?”

Courtois schept daarmee in België ook een precedent. "In de geschiedenis van het Belgisch voetbal is het nog niet gebeurd dat zo’n belangrijke speler expliciet zegt dat hij niet met een bondscoach wil samenwerken."

"Er was wel Marc Wilmots, die in 1994 zei dat hij niet meer onder Paul Van Himst zou voetballen na de naturalisatie van Josip Weber. Maar dat was toch anders - Wilmots was een bankzitter bij de Rode Duivels, Courtois is wereldtop."

Degryse ziet dan ook enkel verliezers. "Courtois, een icoon van het Belgisch voetbal, zou nog zeker vijf jaar Rode Duivel kunnen zijn, maar wie weet zal hij nu nooit meer voor de nationale ploeg uitkomen. En Tedesco zal dit als een boomerang in zijn gezicht blijven terugkrijgen wanneer het moeilijk gaat."