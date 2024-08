📷 Ballenjongen in Premier League beleeft de schrik van zijn leven, maar speler helpt hem uit de nood

Opschudding in de Premier tussen Crystal Palace en West Ham. Een ballenjongen beleefde er de schrik van zijn leven.

Tomas Soucek scoorde voor West Ham de 0-2 op bezoek bij West Ham. De vreugde van de meegereisde fans was gigantisch groot, maar dat werd plots een gevaar.

Een beetje te groot was de vreugde voor de boarding, want die begaf het onder het gewicht van de aanstormende supporters van de bezoekende club.

Een ballenjongen beleefde de schrik van zijn leven toen hij onder de boarding vast kwam te zitten. De Tsjech had het echter gezien en hielp de jongen.

In tranen werd hij door spelers van West Ham uit zijn benarde situatie geholpen. Hij kwam er gelukkig zonder verwondingen van af.

De wedstrijd eindigde ook op een 0-2-score. Gelukkig was Soucek helder genoeg, want dit had zeker fout kunnen aflopen voor de onfortuinlijke ballenjongen.