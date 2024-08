Dit heeft Vincent Kompany te zeggen voor eerste échte match met Bayern München

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Deze zondag maakt Vincent Kompany zijn grote debuut als coach in de Bundesliga. Hij gaf zijn eerste officiële persconferentie voor de wedstrijd tegen Wolfsburg en toonde daarin dat hij veel vertrouwen heeft in een goede afloop.

Vincent Kompany heeft zijn officiële debuut aan het roer van Bayern München niet gemist, door zich gemakkelijk te kwalificeren voor de Duitse beker op bezoek bij SSV Ulm (0-4). Maar het echte werk begint zondag pas voor Bayern.

De eerste match is meteen een interessente uitwedstrijd bij Wolfsburg (met aftrap om 15.30 uur). Na een teleurstellend seizoen is het van moeten voor Bayern München: vorig jaar moesten ze de titel met grote voorsprong aan Bayer Leverkusen laten.

Zelf blijft de Belg heel optimistisch vooruitkijken naar de zaak: "Ik voel geen stress, ik kijk gewoon uit naar deze eerste wedstrijd. Het is een grote uitdaging."

Op zoek naar beste prestatie(s)

"We hebben ons hier goed op voorbereid met de staf en spelers, ik kijk er naar uit. Het is belangrijk om te focussen op individuele communicatie met de spelers. Ze waarderen het als je je boodschap goed kunt overbrengen."

"Ik heb veel ervaring op dit gebied opgedaan en ik weet hoe een kleedkamer werkt." De voormalige coach van Anderlecht weet ook dat het seizoen moeilijk zal zijn, met stevige concurrentie. "Leverkusen was vorig seizoen geweldig. Ik denk dat we dit seizoen weer ongeveer 90 punten nodig zullen hebben om kampioen te worden, dus het is belangrijk dat iedereen zijn beste prestatie levert."