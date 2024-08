Fredberg maakt geen geheim van reden waarom Patris en Flips moeten vertrekken

RSC Anderlecht gaat nog enkele drukke dagen op de transfermarkt tegemoet. Voor sommige spelers moet nog een oplossing gevonden worden.

De verrassing van dit seizoen bij RSC Anderlecht is ongetwijfeld Colin Coosemans. De doelman van paarswit trok zijn ploeg al meer dan eens over de streep.

“Colin Coosemans is opgestaan en ik ben gelukkig met wat we nu hebben”, zegt Sports Director Jesper Fredberg aan Gazet van Antwerpen.

De Deen blijft op zoek naar versterkingen, al is het niet meteen duidelijk of er ook nog een nieuwe doelman de rangen zal vervoegen.

“Uiteraard blijven we uitkijken om de kern eventueel nog te versterken, maar daarbij stellen we ons ook de vraag: is dit de juiste timing? Is dit wat we nodig hebben?”

Voor jongens als Patris en Flips is wel duidelijk dat zij nog moeten weggeraken tegen het einde van de zomermercato. Fredberg heeft daar ook een duidelijke reden voor.

“Er zijn spelers voor wie we een oplossing zoeken. Gewoon omdat de weg die zij moeten afleggen voor ze in de basis zullen staan nog lang is. Als dat dan geen jonge talenten meer zijn, kunnen ze beter elders speelminuten proberen te verzamelen”, besluit hij.