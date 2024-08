Imke Courtois geeft haar ongezouten mening over rel tussen Courtois en Tedesco

Geen Thibaut Courtois meer bij de Rode Duivels. Dat liet de doelman eerder deze week zelf weten via zijn sociale media.

Al meer dan een jaar sleept de zaak met Thibaut Courtois aan, maar nu is er eindelijk duidelijkheid. Thibaut Courtois geeft forfait voor de Rode Duivels. Hij wil niet meer in actie komen voor de nationale ploeg, zolang Domenico Tedesco bondscoach is.

Wellicht had de doelman van Real Madrid gehoopt dat de Duitser na het EK zijn ontslag zou krijgen als het grote toernooi tegenviel, maar de contractverlenging voor de start van het EK maakte al duidelijk dat het niet zou gebeuren.

Imke Courtois is alvast blij dat er eindelijk een oplossing is voor het hele dossier, ook al is het misschien niet wat iedereen ervan verwacht had. “Goed dat hij nu tenminste duidelijkheid heeft geschapen: stop met alle speculaties”, vertelt ze in De Zondag over de hele kwestie.

Al is er voor de analiste genoeg in te brengen tegen Courtois, maar ook Tedesco in de hele zaak. De publieke opinie is alvast duidelijk voor haar.

“Ik hoor toch vaak dat veel mensen het wel hebben gehad met Courtois”, voegt ze er aan toe. Al is dat niet alles. “Maar sedert het EK met Tedesco ook”, is haar ongezouten mening.